Miley Cyrus con la mascherina, ma senza intimo: il caso al TgCom24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Miley Cyrus ha postato delle foto sul suo account Instagram da 121 milioni di followers. Alcuni di loro, però, vedendo queste immagini, hanno notato che qualcosa non va. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lucas (@holyyCyrus) Secondo i fan, e anche secondo la testata TgCom24 che ha riportato la notizia in Italia, la cantante non indosserebbe l'intimo, pur avendo la mascherina a portata di bocca. Quindi, l'ex Hanna Montana avrebbe preferito lasciare il reggiseno e le mutande a casa per fare alcune commissioni. Nella cittadina nei pressi di Los Angeles dove abita, il look sarebbe casual, ma firmato. Molti hanno notato nelle foto modelli Gucci, Nike e Beyond Yoga. Per l'intimo, invece, sarà per la prossima ...

