Lega Serie A, annullata l’assemblea prevista per il 27 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con una nota sul sito ufficiale della Lega Serie A il presidente Paolo Dal Pino ha comunicato l’annullamento dell’assemblea prevista per mercoledì prossimo. Questa la nota: “Stimatissimi Presidenti, Vi comunico che l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A convocata, in via d’urgenza, per Mercoledì 27 gennaio 2021 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3. dello Statuto-Regolamento), alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 1 1 .30 in seconda convocazione, è annullata Preciso, quanto all’ordine del giorno di cui alla convocazione trasmessa a mezzo pec i l 22 gennaio scorso (prot. n. 1 1 4), che i l punto 4. “Approvazione del Term Sheet con il Consorzio CVC-Advent-FSl e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Con una nota sul sito ufficiale dellaA il presidente Paolo Dal Pino ha comunicato l’annullamento delper mercoledì prossimo. Questa la nota: “Stimatissimi Presidenti, Vi comunico chedellaNazionale ProfessionistiA convocata, in via d’urgenza, per Mercoledì 272021 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3. dello Statuto-Regolamento), alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 1 1 .30 in seconda convocazione, èPreciso, quanto all’ordine del giorno di cui alla convocazione trasmessa a mezzo pec i l 22scorso (prot. n. 1 1 4), che i l punto 4. “Approvazione del Term Sheet con il Consorzio CVC-Advent-FSl e ...

