Il Premier Conte verso le dimissioni: martedì atteso da Mattarella (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale martedì, dopo un passaggio in cdm per comunicare le sue intenzioni, per rassegnare le dimissioni. Lo si apprende da fonti di governo. martedì mattina alle 9, a quanto si apprende da fonti qualificate di governo, è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione Conte comunicherà le sue dimissioni. Per tutta la mattinata, e già da ieri da parti della maggioranza ma anche da parlamentari indicati come possibili ‘responsabili’ è andato in scena il pressing per possibili ‘dimissioni-lampo’ del Premier e l’avvio di un Conte ter. “Il M5S – dice in una nota Vito Crimi – è convintamente al fianco del presidente Conte in questo momento estremamente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppesalirà al Quirinale, dopo un passaggio in cdm per comunicare le sue intenzioni, per rassegnare le. Lo si apprende da fonti di governo.mattina alle 9, a quanto si apprende da fonti qualificate di governo, è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunionecomunicherà le sue. Per tutta la mattinata, e già da ieri da parti della maggioranza ma anche da parlamentari indicati come possibili ‘responsabili’ è andato in scena il pressing per possibili ‘-lampo’ dele l’avvio di unter. “Il M5S – dice in una nota Vito Crimi – è convintamente al fianco del presidentein questo momento estremamente ...

