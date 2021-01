Il Pd spinge per la pace. Marcucci: "Conte dialoghi con Iv". Bettini: "Renzi dia segnali in Aula" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Partito democratico spinge per la pace. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, in un’intervista a QN afferma: “Il presidente Conte ha fatto molte cose buone e, come tutti gli esseri umani, ha sbagliato alcuni passaggi. Ciò detto, il quadro è chiaro: c’è una crisi difficile e assurda. Inutile girarci attorno. Bisogna evitare come la peste il ritorno alle urne. Ma non per meri calcoli elettorali, bensì per l’Italia. Quindi, noi democratici siamo con Conte. Ma lui riprenda il dialogo con Italia Viva. Sia dinamico”. “Conte deve dare al Paese una maggioranza che governi e affronti le sfide che abbiamo davanti - continua - ci vuole una ricucitura con Italia Viva. E il premier agisca in tal senso”. Per Marcucci “i fatti sono che Matteo Renzi è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Partito democraticoper la. Il capogruppo del Pd al Senato, Andrea, in un’intervista a QN afferma: “Il presidenteha fatto molte cose buone e, come tutti gli esseri umani, ha sbagliato alcuni passaggi. Ciò detto, il quadro è chiaro: c’è una crisi difficile e assurda. Inutile girarci attorno. Bisogna evitare come la peste il ritorno alle urne. Ma non per meri calcoli elettorali, bensì per l’Italia. Quindi, noi democratici siamo con. Ma lui riprenda il dialogo con Italia Viva. Sia dinamico”. “deve dare al Paese una maggioranza che governi e affronti le sfide che abbiamo davanti - continua - ci vuole una ricucitura con Italia Viva. E il premier agisca in tal senso”. Per“i fatti sono che Matteoè ...

