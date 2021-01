Il cassetto fiscale: cos’è e come si accede (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non ricordi se hai pagato il modello F24 relativo all’IMU dello scorso anno? Non hai ricevuto la Certificazione Unica dell’ultimo lavoro fatto per la compilazione della tua dichiarazione dei redditi? Niente paura, la soluzione c’è e si chiama cassetto fiscale. Cos’ è e come vi si accede? Il cassetto fiscale è un servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che permette di consultare le proprie informazioni fiscali come ad esempio, i dati anagrafici, i dati delle dichiarazioni fiscali e degli studi di settore (per i contribuenti con partita IVA), i dati dei crediti e delle agevolazioni fiscali, i dati dei rimborsi, i versamenti effettuati con i modelli di pagamento F24, i dati patrimoniali e del registro. Si tratta di un servizio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non ricordi se hai pagato il modello F24 relativo all’IMU dello scorso anno? Non hai ricevuto la Certificazione Unica dell’ultimo lavoro fatto per la compilazione della tua dichiarazione dei redditi? Niente paura, la soluzione c’è e si chiama. Cos’ è evi si? Ilè un servizio web gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che permette di consultare le proprie informazioni fiscaliad esempio, i dati anagrafici, i dati delle dichiarazioni fiscali e degli studi di settore (per i contribuenti con partita IVA), i dati dei crediti e delle agevolazioni fiscali, i dati dei rimborsi, i versamenti effettuati con i modelli di pagamento F24, i dati patrimoniali e del registro. Si tratta di un servizio ...

