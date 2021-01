I centri vaccinali già pronti (ma Arcuri non li vuole usare) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Martina Piumatti I centri vaccinali arriveranno in ritardo e costeranno milioni. L’alternativa c’era, ma viene esclusa dal bando. Ecco cosa c’è dietro l’ennesimo schiaffo allo spreco e chi ci guadagna Dovevano essere 1500. Saranno solo 21 e ci costeranno otto milioni di euro. Eppure, l’alternativa alle "primule" di Arcuri per la somministrazione dei vaccini anti Covid è ferma nei magazzini da mesi. Già pronta da usare a un prezzo conveniente. Ma gli imprenditori del settore eventi che potrebbero mettere a disposizione le loro strutture inutilizzate vengono esclusi dal bando. Da 1500 a 21: un bluff da 8 milioni di euro Il 13 dicembre scorso il super commissario per l’emergenza promette 1500 padiglioni temporanei per somministrare i vaccini. Passano quasi 40 giorni. Siamo al 21 gennaio e, nel bando per la ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Martina Piumatti Iarriveranno in ritardo e costeranno milioni. L’alternativa c’era, ma viene esclusa dal bando. Ecco cosa c’è dietro l’ennesimo schiaffo allo spreco e chi ci guadagna Dovevano essere 1500. Saranno solo 21 e ci costeranno otto milioni di euro. Eppure, l’alternativa alle "primule" diper la somministrazione dei vaccini anti Covid è ferma nei magazzini da mesi. Già pronta daa un prezzo conveniente. Ma gli imprenditori del settore eventi che potrebbero mettere a disposizione le loro strutture inutilizzate vengono esclusi dal bando. Da 1500 a 21: un bluff da 8 milioni di euro Il 13 dicembre scorso il super commissario per l’emergenza promette 1500 padiglioni temporanei per somministrare i vaccini. Passano quasi 40 giorni. Siamo al 21 gennaio e, nel bando per la ...

