Ha fatto morire due pazienti covid che non dovevano morire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilconsegnerà alla storia anche storie drammatiche come questa. Nel bresciano un caso che ha ferito la comunità L’accusa nei confronti del medico è di omicidio volontario. I carabinieri del Nas hanno arrestato un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale del Bresciano. L’uomo è accusato per aver indotto la morte di due. Il medico, accusato di omicidio, secondo gli inquirenti ha intenzionalmente somministrato aaffetti da coronavirus farmaci anestetici e bloccanti neuromuscolari causando la morte di due di loro. Gli episodi risalgono a marzo 2020, nel momento della maggior pressione sugli ospedali. LEGGI ANCHE >>> Dopo l’ictus, il divorzio e la morte dei due figli illo stronca LEGGI ANCHE >>> Altro che i vaccini: Sarà ...

lilddiminie : RT @HONEVUS: come porco dio si può morire a 17 anni perché una merda vivente ti ha fatto una scenata di gelosia, poi bruciata e buttata giù… - SanaPazzia : @RaiRadio2 @michele_bravi @NeriMarcore @RaiPlay Oggi Ambra Angiolini a #Radio2lSocialClub è stata fenomenale?? mi ha… - razorblack66 : RT @MoriMrc: @MinutemanItaly Una delle più interessanti era la dichiarazione di chi aveva fatto i test. Alla seconda dose alcuni hanno dich… - mvoonchildtae : @DVEASEK @btaesiria Awwww anche io te ne voglio???? spero che hai fatto bei sogni???? forse l'hai messa più per farmi morire però ?????????? - SanaPazzia : Oggi Ambra Angiolini a #Radio2lSocialClub è stata fenomenale?? mi ha letteralmente fatto morire dal ridere! ???? spigl… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto morire

Non si può a lungo tramutare il Senato in un suk anche perché i compratori sono numerosi e i venditori pochi ed esigenti ...Angela Bassett ha commentato la scelta da parte dei Marvel Studios di non ricreare Chadwick Boseman attraverso la CGI per Black Panther 2.