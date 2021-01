**Governo: Patuanelli, 'Renzi? Chi è problema non può essere soluzione'** (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Chi è il problema non può essere la soluzione. Non è una questione personale, ma di affidabilità politica". Lo sottolinea il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a chi gli chiede, dopo l'incontro tra governo e Confindustria, di una possibile apertura al dialogo con Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Chi è ilnon puòla. Non è una questione personale, ma di affidabilità politica". Lo sottolinea il ministro per lo Sviluppo Economico Stefanoa chi gli chiede, dopo l'incontro tra governo e Confindustria, di una possibile apertura al dialogo con Matteo

TV7Benevento : **Governo: Patuanelli, 'Renzi? Chi è problema non può essere soluzione'**... - mamo75r : @CesareVanzetti @PoliticaPerJedi eh, tolto Patuanelli (un pò anonimo per me) praticamente stai dicendo via i 5 stel… - MICHAELBUSCHINI : RT @PPeracchini: Ho scritto una lettera aperta al Ministro Patuanelli perché modifichi la sua decisione di non dismettere l’uso del carbone… - LorisFigoli : RT @PPeracchini: Ho scritto una lettera aperta al Ministro Patuanelli perché modifichi la sua decisione di non dismettere l’uso del carbone… - claradistaso : RT @PPeracchini: Ho scritto una lettera aperta al Ministro Patuanelli perché modifichi la sua decisione di non dismettere l’uso del carbone… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Patuanelli **Governo: Patuanelli, 'Renzi? Chi è problema non può essere soluzione'** LiberoQuotidiano.it Conte a Confindustria, Recovery è piano di sistema-Italia

Vertice con l’associazione datoriale. Secondo il premier, è necessario affrontare la sfida, tra le più importanti del secondo dopo guerra, con spirito di impresa comune ...

L’on. Palmisano: «Interrogazione per destinare il Bonus 110% anche alle strutture turistiche»

POLITICA L'on Valentina Palmisano: «Creare le condizioni di ripartenza per questo settore è fondamentale anche all’interno di un territorio, tra la Valle d’Itria ed il Salento…» «L’appello di Federalb ...

Vertice con l’associazione datoriale. Secondo il premier, è necessario affrontare la sfida, tra le più importanti del secondo dopo guerra, con spirito di impresa comune ...POLITICA L'on Valentina Palmisano: «Creare le condizioni di ripartenza per questo settore è fondamentale anche all’interno di un territorio, tra la Valle d’Itria ed il Salento…» «L’appello di Federalb ...