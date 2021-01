Governo: Conte domani da Mattarella, Capo Stato pronto ad arbitrare crisi/Adnkronos (3) (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Adnkronos) – Inutile quindi ipotizzare in questa fase quali potrebbero essere per il Capo dello Stato gli sbocchi della crisi. Solo dopo aver ascoltato i rappresentanti delle forze politiche e delle componenti parlamentari, Mattarella capirà se ci saranno gli spazi per un pre-incarico o un incarico pieno che possa poi portare ad un Conte ter, sostenuto da una riedizione dell’attuale maggioranza, con gli stessi partiti e/o con altre formazioni.Se invece risultasse impossibile la permanenza a palazzo Chigi dell’attuale inquilino, è chiaro che si aprirebbero gli altri scenari legati ad un cambio di premier ma non dell’attuale coalizione; alla creazione di un Governo sostenuto dalla cosiddetta ‘maggioranza Ursula’; ad un esecutivo di larghe intese o di unità ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) () – Inutile quindi ipotizzare in questa fase quali potrebbero essere per ildellogli sbocchi della. Solo dopo aver ascoltato i rappresentanti delle forze politiche e delle componenti parlamentari,capirà se ci saranno gli spazi per un pre-incarico o un incarico pieno che possa poi portare ad unter, sostenuto da una riedizione dell’attuale maggioranza, con gli stessi partiti e/o con altre formazioni.Se invece risultasse impossibile la permanenza a palazzo Chigi dell’attuale inquilino, è chiaro che si aprirebbero gli altri scenari legati ad un cambio di premier ma non dell’attuale coalizione; alla creazione di unsostenuto dalla cosiddetta ‘maggioranza Ursula’; ad un esecutivo di larghe intese o di unità ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: DOMANI MATTINA CDM PER DIMISSIONI CONTE- FLASH* = (Ile/Adnkronos) - AleAntinelli : 24 ore di tempo per evitare la vergogna. 24 ore per spedire al #Cio un decreto che rimetta in piedi l’autonomia del… - francotaratufo2 : RT @luigidimaio: Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di governo… - thngkk : che Paese immaturo. Non c'era momento peggiore per una crisi di governo, che tanto assomiglia ad una serie di gioch… -