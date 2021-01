Fuga da casa | l' influencer conosciuta su Tik Tok denunciata a Le Iene | aveva convinto un disabile a spogliarsi in diretta

gabrielepx : RT @enniogiannascol: L'esclusiva del Tg3, l'e-mail ricevuta dall'Istituto Superiore di Sanità dalla Regione Lombardia: fuga ogni dubbio su… - alfredotec6 : RT @enniogiannascol: L'esclusiva del Tg3, l'e-mail ricevuta dall'Istituto Superiore di Sanità dalla Regione Lombardia: fuga ogni dubbio su… - LobbaLuisa : RT @enniogiannascol: L'esclusiva del Tg3, l'e-mail ricevuta dall'Istituto Superiore di Sanità dalla Regione Lombardia: fuga ogni dubbio su… - masterofmate : RT @enniogiannascol: L'esclusiva del Tg3, l'e-mail ricevuta dall'Istituto Superiore di Sanità dalla Regione Lombardia: fuga ogni dubbio su… - Sal16448498 : RT @enniogiannascol: L'esclusiva del Tg3, l'e-mail ricevuta dall'Istituto Superiore di Sanità dalla Regione Lombardia: fuga ogni dubbio su… -

Social e Tik Tok ancora sotto accusa dopo che Selena Jennifer Castillo, 16 anni, è fuggita da Reggello (in provincia di Firenze) in compagnia di un’altra ragazza, una ...I genitori della ragazza hanno raccontato che la figlia è andata via di casa il 14 gennaio, senza documenti né cellulare ... Forse proprio per questo progetto avrebbe architettato la fuga di Selena.