Editoria in crisi nera | 9 su 10 rischiano di chiudere

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 25 gennaio 2021)dell’: nel 2020 fatturato crolla per 9 su 10. I dati diffusi dall’Istat nel report “Produzione e lettura di libri in Italia”con l’acqua alla gola nel mare in tempesta della pandemia. Nove editori su dieci, intervistati nel periodo maggio-settembre, hanno previsto per il 2020 una perdita consistente del proprio fatturato rispetto all’anno… L'articolo Corriere Nazionale.