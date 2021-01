Dpcm ma la palestra apre lo stesso, arrivano le Forze dell’Ordine: sequestro. Ma la Procura non è d’accordo (Di martedì 26 gennaio 2021) Una palestra di Modena ha aperto contro il Dpcm, andando incontro al sequestro esecutivo dello stabile. Ma la decisione della Procura ha stupito tutti quanti. L’ordinanza con cui il Governo Conte riaprirà i centri sportivi continua a non arrivare: eppure, una palestra di Vignola nel modenese ha deciso di sfidare perfino il sequestro da parte delle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Unadi Modena ha aperto contro il, andando incontro alesecutivo dello stabile. Ma la decisione dellaha stupito tutti quanti. L’ordinanza con cui il Governo Conte riaprirà i centri sportivi continua a non arrivare: eppure, unadi Vignola nel modenese ha deciso di sfidare perfino ilda parte delle L'articolo proviene da Leggilo.org.

L’ultimo Dpcm del 15 Gennaio emanato dal Premier Giuseppe Conte ha in pratica prolungato lo stop di palestre e piscine fino almeno ...

