Crisi Governo, domani mattina le dimissioni di Conte (Di lunedì 25 gennaio 2021) domani mattina alle 9, a quanto si apprende da fonti qualificate di Governo, è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione il presidente Giuseppe Conte comunicherà le sue dimissioni. «Il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 25 gennaio 2021)alle 9, a quanto si apprende da fonti qualificate di, è stato convocato il Consiglio dei ministri. Alla riunione il presidente Giuseppecomunicherà le sue. «Il...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - Marti__2605 : RT @overallbi: Se siete contenti per le #dimissioni di @GiuseppeConteIT allora siete dei folli che si divertono a vedere bruciare il mondo… - fabialu05 : RT @overallbi: Se siete contenti per le #dimissioni di @GiuseppeConteIT allora siete dei folli che si divertono a vedere bruciare il mondo… -