Cotto e Mangiato ricetta 25 gennaio 2021: hamburger di lenticchie

hamburger di lenticchie è la prima ricetta di Cotto e Mangiato. Ecco come si prepara

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:
200 grammi di carote
200 grammi di lenticchie
Cipolla
Pangrattato
Un uovo
Maionese

Procedimento

In una pentola far rosolare olio e cipolla. Aggiungere carote e poi lenticchie e far cuocere. Mixare il composto senza renderlo troppo morbido aggiungendo un uovo e preparare la forma degli hamburger. Impanare e mettere in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Una volta pronto riempire il panino come meglio si crede.

Mettete del pangratto su entrambi i lati, aggiungete un filo di olio Evo e mettete in forno a 180 gradi per 20 minuti. Potete gustare gli hamburger da soli o in un panino con lattuga, maionese e carot ...

Gnocchi di carote con sugo al pomodoro e basilico

