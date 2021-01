Conte teme la trappola del "Ter" (Di lunedì 25 gennaio 2021) I nodi sono prossimi a venire al pettine, la crisi che si trascina stancamente da inizio dicembre sta per arrivare all’unico punto vero su cui i protagonisti in campo si giocano la partita: chi dovrà gestire gli oltre 200 miliardi del Recovery plan? Giuseppe Conte non demorde, coltiva la speranza di rimanere in sella, di essere lui quello che continua a dare le carte e, soprattutto, combatte per non abbandonare Palazzo Chigi. Per questo nonostante il moltiplicarsi delle pressioni anche della sua maggioranza il premier al momento non avrebbe nessuna intenzione di dimettersi. Ma facciamo un passo indietro. Palazzo Chigi sta continuando nella complessa operazione di reclutare eventuali responsabili. Il paniere dei nuovi acquisti in maggioranza per il momento langue, nulla si è mosso soprattutto al Senato, dove l’asticella dei senatori pro governo è ferma a 156 dal voto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) I nodi sono prossimi a venire al pettine, la crisi che si trascina stancamente da inizio dicembre sta per arrivare all’unico punto vero su cui i protagonisti in campo si giocano la partita: chi dovrà gestire gli oltre 200 miliardi del Recovery plan? Giuseppenon demorde, coltiva la speranza di rimanere in sella, di essere lui quello che continua a dare le carte e, soprattutto, combatte per non abbandonare Palazzo Chigi. Per questo nonostante il moltiplicarsi delle pressioni anche della sua maggioranza il premier al momento non avrebbe nessuna intenzione di dimettersi. Ma facciamo un passo indietro. Palazzo Chigi sta continuando nella complessa operazione di reclutare eventuali responsabili. Il paniere dei nuovi acquisti in maggioranza per il momento langue, nulla si è mosso soprattutto al Senato, dove l’asticella dei senatori pro governo è ferma a 156 dal voto ...

