Chelsea, previsto per oggi l’esonero di Lampard: in arrivo Tuchel (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Chelsea sta per esonerare il tecnico Frank Lampard dopo una serie di pessimi risultati che ha frustrato la dirigenza del Blues. I dettagli Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Telegraph, il Chelsea nella giornata di oggi esonererà il tecnico Frank Lampard. I Blues sono reduci dalla vittoria in FA Cup per 2-1 sul Luton Town ma in campionato hanno vinto solo due delle ultime otto partite, perdendone cinque. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore tanto che ai giocatori è stato annunciato di non presentarsi al centro di allenamento a Cobham questa mattina. Secondo Max Bielefeld di Sky Sport Deutschland il candidato principale per la sua sostituzione è Thomas Tuchel, esonerato alla vigilia di Natale dal Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilsta per esonerare il tecnico Frankdopo una serie di pessimi risultati che ha frustrato la dirigenza del Blues. I dettagli Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese The Telegraph, ilnella giornata diesonererà il tecnico Frank. I Blues sono reduci dalla vittoria in FA Cup per 2-1 sul Luton Town ma in campionato hanno vinto solo due delle ultime otto partite, perdendone cinque. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore tanto che ai giocatori è stato annunciato di non presentarsi al centro di allenamento a Cobham questa mattina. Secondo Max Bielefeld di Sky Sport Deutschland il candidato principale per la sua sostituzione è Thomas, esonerato alla vigilia di Natale dal Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com

unrossonero56 : @NandoPiscopo1 @SimoNoveOtto Lo dico dal giorno del suo annuncio troppo acerbo e senza un'idea di tattica definita… - barman_73 : RT @ContinassaMech: Previsto un nuovo tentativo della #Juventus per #Giroud nei prossimi giorni,l’accordo con il francese c’è per un contra… - AlexBonoVox1 : RT @ContinassaMech: Previsto un nuovo tentativo della #Juventus per #Giroud nei prossimi giorni,l’accordo con il francese c’è per un contra… - Moixus1970 : RT @ContinassaMech: Previsto un nuovo tentativo della #Juventus per #Giroud nei prossimi giorni,l’accordo con il francese c’è per un contra… - CR7ALGERINAO1 : RT @ContinassaMech: Previsto un nuovo tentativo della #Juventus per #Giroud nei prossimi giorni,l’accordo con il francese c’è per un contra… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea previsto Chelsea, previsto per oggi l'esonero di Lampard: gli ultimi aggiornamenti Calcio News 24 Chelsea, previsto per oggi l’esonero di Lampard: gli ultimi aggiornamenti

Il Chelsea sta per esonerare il tecnico Frank Lampard dopo una serie di pessimi risultati che ha frustrato la dirigenza del Blues. I dettagli ...

Retroscena Conti: prevista clausola rescissoria al Parma

MILANO – Dopo la cessione del Milan di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir e di Andrea Conti al Parma, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinforzato la difesa con l’arrivo di Tomori dal Chelsea, sa ...

Il Chelsea sta per esonerare il tecnico Frank Lampard dopo una serie di pessimi risultati che ha frustrato la dirigenza del Blues. I dettagli ...MILANO – Dopo la cessione del Milan di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir e di Andrea Conti al Parma, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinforzato la difesa con l’arrivo di Tomori dal Chelsea, sa ...