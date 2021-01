Cassano sul Real Madrid: “Mangiavo nutella e facevo schifo, in sette mesi ho preso 14 kg” (Di martedì 26 gennaio 2021) Antonio Cassano è intervenuto su Twitch dove ha ripercorso il suo passato a Madrid dopo aver elogiato l'Atalanta:"A Madrid, poco dopo il mio arrivo ho perso 12 kg, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi tutti. Al Real uno degli sponsor era la nutella e ogni mese ce ne regalavano cinque chili: in estate arriva Capello, faccio due gol nelle prime due partite e mi sentivo il re del mondo. Mi sostituisce a fine primo tempo col Lione e litigai con lui a Jerez, così decide di mettermi fuori. In sette mesi ho preso 14 kg, Mangiavo la nutella dal boccale e non facevo niente, facevo solo schifo".caption id="attachment 956357" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Antonioè intervenuto su Twitch dove ha ripercorso il suo passato adopo aver elogiato l'Atalanta:"A, poco dopo il mio arrivo ho perso 12 kg, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi tutti. Aluno degli sponsor era lae ogni mese ce ne regalavano cinque chili: in estate arriva Capello, faccio due gol nelle prime due partite e mi sentivo il re del mondo. Mi sostituisce a fine primo tempo col Lione e litigai con lui a Jerez, così decide di mettermi fuori. Inho14 kg,ladal boccale e nonniente,solo".caption id="attachment 956357" align="alignnone" width="1024" ...

ItaSportPress : Cassano sul Real Madrid: 'Mangiavo nutella e facevo schifo, in sette mesi ho preso 14 kg' - - CassanoLiveIt : #Cassano Harakiri Atletico, i “pellicani” subiscono la rimonta: Tombesi C5 fa 7-7 sul suono della sirena - Centropie : Eh ma per qualche penna è il nuovo balotelli o cassano. Stessa dedizione al lavoro, stessa dedizione in campo. Pezz… - vivietimpera : Se l’Inter dovesse arrivare fino in fondo e vincere cosa si inventeranno i vari Bergomi, Cassano, Criscitiello e co… - StampaAlessandr : Camion in bilico sul cavalcavia, fermata per due ore la circolazione ferroviaria fra Tortona e Cassano -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano sul Cassano: «L’Atalanta fa un altro sport. Ha tolto certezze al Milan» Juventus News 24 Lo scudo di Tavares per l’Alfa in coma

Uno scudo di Stellantis per proteggere le fabbriche italiane ex Fca. Carlos Tavares, già alla guida di Psa, smentisce le paure dei lavoratori e dei sindacati italiani. Rassicura le fabbriche tricolori ...

Cassino – Violenza privata, falsità ideologica e truffa, anziano nei guai

A Cassino, il personale del Commissariato di P.S. vicino l’ingresso pedonale di accesso all’Ufficio Immigrazione, ha notato due persone discutere in modo animato ed è intervenuto: un ragazzo straniero ...

Uno scudo di Stellantis per proteggere le fabbriche italiane ex Fca. Carlos Tavares, già alla guida di Psa, smentisce le paure dei lavoratori e dei sindacati italiani. Rassicura le fabbriche tricolori ...A Cassino, il personale del Commissariato di P.S. vicino l’ingresso pedonale di accesso all’Ufficio Immigrazione, ha notato due persone discutere in modo animato ed è intervenuto: un ragazzo straniero ...