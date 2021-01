Arriva la miniserie Sky sulla pandemia nel Regno Unito | ecco il Boris Johnson del piccolo schermo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si chiamerà This Sceptred Isle, l’imminenteSkynel: un format che proverà a raccontare come l’emergenza Covid abbia travolto il Paese, stressato il suo sistema sanitario nazionale e messo in seria crisi il suo governo, che ha affrontato il problema con due strategie molto diverse nel corso di un anno, partendo dall’iniziale invocazione dell’immunità di gregge e finendo con l’istituire il lockdown più duro d’Europa. Un approccio confuso, segnato dal fatto che lo stesso premier che aveva alzato le spalle di fronte all’eventualità di un’ondata di morti per Covid (“Moriranno molti nostri cari“) è finito poi in ospedale perché contagiato insieme a sua moglie incinta. Kenneth Branagh (attore e regista nordirlandese volto di Tenet e Dunkirk ma anche della serie ...