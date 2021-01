Algero Corretini | arrestato l’influencer romano conosciuto come “Fratellì”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stato, diventato famoso con il soprannome “”: avrebbe aggredito la compagna colpendola con una mazza di ferro., foto tratta dal profilo Instagram (fonte immagine: Instagram)Moltonel mondo social“1727Wrldstar” e protagonista di numerosi video su Youtube, diventati con il tempo decisamente molto virali, il rapper e influenceradesso è di nuovo al centro dell’attenzione, ma per fatti molto più gravi. E’da tutto il mondo del web soprattutto grazie ad un video in cui lui stesso si esponeva ad un grande pericolo. LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis nuda sotto il cappottospudorata in ...