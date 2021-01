Zona rossa Lombardia, Fontana a Tgcom24: 'Abbiamo sempre fornito dati in maniera corretta e trasparente' (Di domenica 24 gennaio 2021) ... ha precisato Fontana alla trasmissione 'Dentro i fatti', su Tgcom24. Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale - simbolo A Bergamo è iniziata oggi la campagna di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) ... ha precisatoalla trasmissione 'Dentro i fatti', su. Coronavirus, a Bergamo vaccino ai medici e infermieri dell'ospedale - simbolo A Bergamo è iniziata oggi la campagna di ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - valerioboing : RT @spinozait: La Lombardia in zona rossa a causa di un errore di valutazione. Alle scorse elezioni regionali. [@Paoleeno ] - Sercit1 : RT @sonoio00768234: Sicilia, unica regione in zona rossa. Sicilia, porti aperti e cittadini chiusi -