Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 gennaio 2021)DEL 24 GENNAIOORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DEGLI ASTRINI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE ANAGNINA, ALL’ALTEZZA DI VIA MOLA CAVONA DIREZIONEMENTRE IN VIA MOLA CAVONA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FOSSO DI SANT’ANDREA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...