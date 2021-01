Sanremo 2021, Amadeus: «O lo vogliamo tutti compatti e si fa a marzo o arrivederci al 2022» (Di domenica 24 gennaio 2021) Festival e Covid, cosa succede? «Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022». Lo dice senza giri di parole il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, in un’intervista al “Corriere della Sera”. «La Rai è compatta, ma il fronte deve essere unito anche nei confronti di tutte le polemiche, sennò sembra il classico armiamoci e partite», sottolinea Amadeus. Quanto alla sicurezza sanitaria del festival, al momento fissato dal 2 al 6 marzo, aggiunge: «Io ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 24 gennaio 2021) Festival e Covid, cosa succede? «Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a farei costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di. Lo dobbiamo volere: o siamoe lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel». Lo dice senza giri di parole il conduttore e direttore artistico del Festival di, in un’intervista al “Corriere della Sera”. «La Rai è compatta, ma il fronte deve essere unito anche nei confronti di tutte le polemiche, sennò sembra il classico armiamoci e partite», sottolinea. Quanto alla sicurezza sanitaria del festival, al momento fissato dal 2 al 6, aggiunge: «Io ...

