Repubblica: ieri Gattuso ha provato Osimhen in coppia con Mertens (Di domenica 24 gennaio 2021) Victor Osimhen è partito con il Napoli per Verona. E’ dall’8 novembre che non gioca. Dopo 77 giorni torna tra i convocati. ieri Gattuso lo ha provato anche in campo, in coppia con Mertens, scrive Repubblica Napoli. “Settantasette giorni più tardi, la presenza tra i convocati che sa tanto di liberazione: ieri ha superato le visite di idoneità sportiva dopo il Covid e finalmente si è allenato coi compagni. Gattuso lo ha anche provato in coppia con Mertens, pure lui recuperato dopo l’allenamento differenziato di venerdì”. Oggi inizieranno entrambi dalla panchina. “Oggi al Bentegodi (inizio alle 15) contro l’Hellas Verona cominceranno dalla panchina: il rientro sarà graduale ma per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Victorè partito con il Napoli per Verona. E’ dall’8 novembre che non gioca. Dopo 77 giorni torna tra i convocati.lo haanche in campo, incon, scriveNapoli. “Settantasette giorni più tardi, la presenza tra i convocati che sa tanto di liberazione:ha superato le visite di idoneità sportiva dopo il Covid e finalmente si è allenato coi compagni.lo ha ancheincon, pure lui recuperato dopo l’allenamento differenziato di venerdì”. Oggi inizieranno entrambi dalla panchina. “Oggi al Bentegodi (inizio alle 15) contro l’Hellas Verona cominceranno dalla panchina: il rientro sarà graduale ma per ...

Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe #Conte è salito al @Quirinale per un incontro 'interlocutorio' e riferire al presidente della… - napolista : Repubblica: ieri Gattuso ha provato #Osimhen in coppia con #Mertens Il nigeriano ha superato le visite di idoneità… - PoliticaPerEwok : RT @crislomb: Quando Damilano scriveva del “grillismo chic” del cosiddetto “partito dei carini” (di cui faceva parte anche Calenda). Era il… - InesAgnieszka : RT @Atlantide4world: #Italia | Le colpe di Vittorio Emanuele III, firmatario delle leggi razziali mussoliniane nel 1938, non si cancellano.… - Joanna_D_a_r_c : RT @Atlantide4world: #Italia | Le colpe di Vittorio Emanuele III, firmatario delle leggi razziali mussoliniane nel 1938, non si cancellano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica ieri Coronavirus, il bollettino di oggi, 23 gennaio: 13.331 nuovi casi e 488 morti. Superate le 85.000 vittime la Repubblica Repubblica: ieri Gattuso ha provato Osimhen in coppia con Mertens

Repubblica: ieri Gattuso ha provato Osimhen in coppia con Mertens. Il nigeriano ha superato le visite di idoneità e si è riunito al gruppo ...

Coronavirus, bollettino nazionale: 13.331 nuovi positivi su 286.331 tamponi. 488 deceduti

Queste le pagelle di Milan-Atalanta G. Donnarumma 6: bravo su Hateboer e sulla punizione dai 17 metri di Ilicic. Calabria 6:... Per poco non para il rigore dello sloveno ed è incolpevole sulle marcatu ...

Repubblica: ieri Gattuso ha provato Osimhen in coppia con Mertens. Il nigeriano ha superato le visite di idoneità e si è riunito al gruppo ...Queste le pagelle di Milan-Atalanta G. Donnarumma 6: bravo su Hateboer e sulla punizione dai 17 metri di Ilicic. Calabria 6:... Per poco non para il rigore dello sloveno ed è incolpevole sulle marcatu ...