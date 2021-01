Pier Ferdinando Casini: "Sono generoso ma non posso votare sì a Bonafede" (Di domenica 24 gennaio 2021) “No, per quanto mi sforzi di essere generoso non potrò certo votare a favore”. Anche il senatore Pier Ferdinando Casini dirà ‘no’ alla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “lo ascolterò con attenzione, ma escludo di poter votare a favore. Sulla giustizia l’esecutivo non si è mosso. Aspettiamo ancora la commissione tecnica sulla prescrizione che aveva promesso il presidente conte, per non parlare delle intercettazioni i cui abusi continuano a piene mani e della vicenda non chiarita della rivolta nelle carceri”. Ma il sostegno al governo Casini non lo farà mancare: “Non faccio giochetti. Quando ho lasciato Berlusconi, ho affrontato le mie responsabilità da solo, senza sotterfugi. E così farò adesso. Del resto, mi hanno eletto i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) “No, per quanto mi sforzi di esserenon potrò certoa favore”. Anche il senatoredirà ‘no’ alla relazione del ministro della Giustizia Alfonso: “lo ascolterò con attenzione, ma escludo di potera favore. Sulla giustizia l’esecutivo non si è mosso. Aspettiamo ancora la commissione tecnica sulla prescrizione che aveva promesso il presidente conte, per non parlare delle intercettazioni i cui abusi continuano a piene mani e della vicenda non chiarita della rivolta nelle carceri”. Ma il sostegno al governonon lo farà mancare: “Non faccio giochetti. Quando ho lasciato Berlusconi, ho affrontato le mie responsabilità da solo, senza sotterfugi. E così farò adesso. Del resto, mi hanno eletto i ...

