Parma-Sampdoria, Karamoh di nuovo infortunato: problema muscolare, entra Mihaila (Di domenica 24 gennaio 2021) Yann Karamoh di nuovo infortunato nel corso di Parma-Sampdoria. L'attaccante dei ducali era rientrato proprio per questa partita a disposizione di D'Aversa, che lo ha mandato in campo al 46?. All'80', però, problema muscolare per l'esterno con la maglia numero 10, che deve così abbandonare il terreno di gioco e al suo posto entra Mihaila. Beffa atroce, dunque, per i ducali. SportFace.

