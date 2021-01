Palermo, corpo 17enne in burrone. Fidanzato: “L’ho uccisa” (Di domenica 24 gennaio 2021) (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni si è presentato questa mattina dai carabinieri per confessare di avere ucciso la propria fidanzata di 17 anni e di averne nascosto il corpo. Arrivati sul posto, in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno avuto la conferma dell’atroce delitto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato.I genitori della 17enne avevano hanno presentato ieri sera la denuncia della scomparsa della figlia. E’ stato il Fidanzato a presentarsi questa mattina in caserma per indicare il luogo del ritrovamento del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 gennaio 2021) (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni si è presentato questa mattina dai carabinieri per confessare di avere ucciso la propria fidanzata di 17 anni e di averne nascosto il. Arrivati sul posto, in unnella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di, i carabinieri hanno avuto la conferma dell’atroce delitto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato.I genitori dellaavevano hanno presentato ieri sera la denuncia della scomparsa della figlia. E’ stato ila presentarsi questa mattina in caserma per indicare il luogo del ritrovamento del ...

