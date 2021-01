Lukaku si è preso una pausa (Di domenica 24 gennaio 2021) L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, non segna da cinque partite. L’ultimo gol il 3 gennaio contro il Crotone Un lungo digiuno che fa notizia: Romelu Lukaku ha smesso d’incidere, non segna da quasi un mese, ha subito un’involuzione preoccupante. Quattro gare senza reti fanno notizia per uno come lui che è abituato a dominare contro tutte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021) L’attaccante dell’Inter, Romelu, non segna da cinque partite. L’ultimo gol il 3 gennaio contro il Crotone Un lungo digiuno che fa notizia: Romeluha smesso d’incidere, non segna da quasi un mese, ha subito un’involuzione preoccupante. Quattro gare senza reti fanno notizia per uno come lui che è abituato a dominare contro tutte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku preso Lukaku si è preso una pausa SerieANews In Udinese-Inter Lukaku e Lautaro Martinez non hanno fatto la differenza

Udinese-Inter è finita con un pareggio anche a causa della prestazione di Lukaku e Lautaro Martinez. Hanno offerto una prova scialba.

La moviola: Udinese-Inter, Arslan graziato del secondo giallo. Milan-Atalanta, rigore netto

UDINESE-INTER, ARBITRO: MARESCA — C’è un episodio che pesa più degli altri: è la valutazione del fallo che al 26’ vede Arslan fermare con uno sgambetto in modo scorretto ...

