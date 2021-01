LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: Fossesholm ipoteca il trionfo norvegese (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Grande partenza da parte di Ebba Andersson: la svedese ha ripreso la Finlandia ed ha rosicchiato qualcosa anche sulla Norvegia. 10.10 Fossesholm era partita con un vantaggio di sette secondi sulla Finlandia: ha incrementato di 45 secondi nella sua strabiliante frazione. 10.08 Terzo ed ultimo cambio con la Norvegia che ha in tasca la vittoria avendo un vantaggio di 52 secondi sulla Finlandia e un minuto su Svezia e Russia. Stati Uniti a 1:09. 10.05 Tecnica veramente straordinaria da parte di Fossesholm: potenza fisica e splendida pattinatrice la classe 2001 norvegese. Se la potrebbe giocare anche con Ebba Andersson in una 10 km con questa condizione. 10.02 A metà del terzo frammento di gara, la Norvegia ha un vantaggio di addirittura 27 secondi sulla ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.12 Grande partenza da parte di Ebba Andersson: la svedese ha ripreso la Finlandia ed ha rosicchiato qualcosa anche sulla Norvegia. 10.10era partita con un vantaggio di sette secondi sulla Finlandia: ha incrementato di 45 secondi nella sua strabiliante frazione. 10.08 Terzo ed ultimo cambio con la Norvegia che ha in tasca la vittoria avendo un vantaggio di 52 secondi sulla Finlandia e un minuto su Svezia e Russia. Stati Uniti a 1:09. 10.05 Tecnica veramente straordinaria da parte di: potenza fisica e splendida pattinatrice la classe 2001. Se la potrebbe giocare anche con Ebba Andersson in una 10 km con questa condizione. 10.02 A metà del terzo frammento di gara, la Norvegia ha un vantaggio di addirittura 27 secondi sulla ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Staffette Lahti in DIRETTA: Johaug fa la differenza Norvegia davanti - #fondo #Staffette #Lahti… - Wally_84 : RT @gianmilan76: Nuovi record da abbattere, tante news da offrire, mille emozioni da vivere. SuperG #CransMontana, LIVE, on #Eurosport1. D… - gianmilan76 : Nuovi record da abbattere, tante news da offrire, mille emozioni da vivere. SuperG #CransMontana, LIVE, on… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: Marta Bassino ci prova, Sofia Goggia per continuare a sognare - zazoomblog : LIVE Sci Alpino Discesa Streif in DIRETTA: il meteo darà tregua? Dominik Paris sfida Feuz - #Alpino #Discesa… -