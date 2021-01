Kenneth Branagh sarà Boris Johnson nela serie di Michael Winterbottom (Di domenica 24 gennaio 2021) Kenneth Branagh interpreterà il primo ministro britannico Boris Johnson nella serie drammatica di Michael Winterbottom per Sky Kenneth Branagh interpreterà il primo ministro britannico Boris Johnson in una nuova serie per Sky TV che metterà in scena nel dettaglio la confusa risposta della Gran Bretagna alla crisi del COVID-19. Il dramma in cinque parti sarà scritto e diretto dal regista di The Trip, Michael Winterbottom. Intitolata This Sceptred Isle, la serie sarà prodotta da Fremantle, Passenger e Revolution Films. Il progetto narrerà di Johnson e del suo governo alle prese con la ... Leggi su tuttotek (Di domenica 24 gennaio 2021)interpreterà il primo ministro britanniconelladrammatica diper Skyinterpreterà il primo ministro britannicoin una nuovaper Sky TV che metterà in scena nel dettaglio la confusa risposta della Gran Bretagna alla crisi del COVID-19. Il dramma in cinque partiscritto e diretto dal regista di The Trip,. Intitolata This Sceptred Isle, laprodotta da Fremantle, Passenger e Revolution Films. Il progetto narrerà die del suo governo alle prese con la ...

