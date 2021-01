Governo | Casini | ‘per Conte ter si dimetta e recuperi dialogo con Renzi | siano creativi’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “ha grande possibilità di svelenire, facendo quello che doveva fare la sera che si sono dimesse le due ministre di Italia viva: andando al Quirinale, dimettendosi, riportando ad un confronto politico questa crisi che è in atto, evita il voto sulla giustizia e nello stesso tempo apre la strada alla possibilità di essere reincaricato. Se va in Aula e viene bocciato sul tema della giustizia è chiaro che non c’è unter”. Lo ha affermato Pier Ferdinando, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.“Ha fatto un miracolo passando daluno aldue -ha proseguito l’ex presidente della Camera- è molto più semplice passare daldue altre, recuperando ilcone mettendo ...