Gf Vip, auto in fiamme per un ex concorrente: tutti senza parole (Di domenica 24 gennaio 2021) Sabato sera di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Incendiata sotto casa la sua auto per la seconda volta. La sua Land Rover è stata completamente distrutta. Ore di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Ieri sera la sua automobile è stata incendiata sotto la sua abitazione in via Livatino, a Quartu Sant’Elena in Sardegna. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) Sabato sera di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Incendiata sotto casa la suaper la seconda volta. La sua Land Rover è stata completamente distrutta. Ore di paura per l’ex tronista Serena Enardu. Ieri sera la suamobile è stata incendiata sotto la sua abitazione in via Livatino, a Quartu Sant’Elena in Sardegna. L'articolo proviene da YesLife.it.

CorriereUmbria : A fuoco l'auto di Serena Enardu. E' la seconda volta #SerenaEnardu #auto #attentato #incendio #grandefratellovip… - anticipazionitv : #serenaenardu vittima di una situazione davvero spiacevole ???????? - berta95italy : Incidente d'auto per Guenda Goria e Amedeo per le vie di Roma, i dettagli #Gfvip #tzvip mtr LEGGI QUI--->… - VIP_offl : RT @a2studoffl: Anna vandha auto bombu dummu ?? Chummava Sonnanga? #Master #MasterEnters200CrClub - ImpieriFilippo : RT @LiveGPit: Il pilota di F1 Esteban Ocon correrà due tappe nella giornata di apertura dell'edizione 89 del #RallyeMonteCarlo come auto uf… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip auto Serena Enardu, incendiata l'auto dell'ex concorrente del Grande Fratello vip. E' la seconda volta in pochi mesi Corriere dell'Umbria Serena Enardu, l’auto incendiata: cosa è successo

La scorsa estate l’auto della showgirl era stata già incendiata. «C’è poco da ridere», precisa, avvisando tutte le persone preoccupate per lei che sta bene. Attentato incendiario nella notte ai danni ...

Serena Enardu, incendiata l'auto dell'ex concorrente del Grande Fratello vip. E' la seconda volta in pochi mesi

Secondo attacco incendiario nel giro di pochi mesi ai danni della showgirl e imprenditrice Serena Enardu nota per aver partecipato a "Uomini e ...

La scorsa estate l’auto della showgirl era stata già incendiata. «C’è poco da ridere», precisa, avvisando tutte le persone preoccupate per lei che sta bene. Attentato incendiario nella notte ai danni ...Secondo attacco incendiario nel giro di pochi mesi ai danni della showgirl e imprenditrice Serena Enardu nota per aver partecipato a "Uomini e ...