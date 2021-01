Fedez | occhi puntati su Tommaso Zorzi | “Lo vuole con lui” | le voci

Alice_Caccamo00 : Ma cosa voleva dire Parapiglia con la frase 'Fedez ci ha messo gli occhi e poi è tornato indietro?'. #tzvip - wjntaerbear : stanotte ho sognato che la figlia di chiara ferragni e fedez nasceva con gli occhi marroni ?? - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Hai capito Fede ?? #gfvip - lamazzadinello : FEDEZ BIMBO DI TOMMY Prendilo con te e fallo brillare ?? - federico20056 : RT @Manuel_Real_Off: Hai capito Fede ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez occhi

Ultim'ora News

Maria Teresa Ruta si scaglia contro i concorrenti del Grande Fratello Vip: “Non dicono ciò che pensano”. In queste ultime ore Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò si sono ritrovate nella cucina della ...Tutti e tre hanno già partecipato al Grande Fratello Vip (in edizioni diverse) ed ora potrebbero ritrovarsi per sbarcare insieme in Honduras. Nel dettaglio potrebbero naufragare Eleonora Giorgi (che s ...