DIRETTA Genoa-Cagliari: segui la partita LIVE (Di domenica 24 gennaio 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Luigi Ferraris, per a 19^ giornata del campionato di Serie A si affrontano Genoa e Cagliari. Situazioni delicate a confronto. Genoa e Cagliari saranno di scena a Marassi, in palio tre punti che potrebbero cambiare drasticamente il prosieguo della stagione per entrambe. Da un lato il Grifone, reduce dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021) Alle 15 luci accese allo stadio Luigi Ferraris, per a 19^ giornata del campionato di Serie A si affrontano. Situazioni delicate a confronto.saranno di scena a Marassi, in palio tre punti che potrebbero cambiare drasticamente il prosieguo della stagione per entrambe. Da un lato il Grifone, reduce dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

acffiorentina : ? I RIGORE FALLITO Al 29' Agostino para il rigore calciato da Fiorini assegnato per un fallo su Munteanu. Al Bega… - Cagliari_1920 : Genoa-Cagliari, formazioni ufficiali e diretta live - Fiorentinanews : #Genoa-#FiorentinaPrimavera, segui la DIRETTA testuale di - infoitsport : Diretta Genoa-Caglliari ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni - CorriereQ : Diretta Genoa-Caglliari ore 15: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni -