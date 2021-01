Alvino: “La confusione vista oggi è preoccupante. Gattuso ha trasmesso insicurezza e non certezze” (Di domenica 24 gennaio 2021) Molto critica la posizione espressa da Carlo Alvino su Rino Gattuso su Twitter. Il giornalista di Tv Luna lamenta l’insicurezza trasmessa dal tecnico alla squadra. Definisce lo stato di confusione mostrato dal Napoli “molto preoccupante”. Scrive: “Ho sempre difeso Gattuso perché i troppi infortuni hanno segnato la stagione, tante volte il risultato negativo non ha rispecchiato la prestazione offerta e l’anomalia del calcio ai tempi del Covid porta ad alti e bassi ma la confusione totale vista oggi è un dato molto preoccupante. Dalla panchina oggi ha trasmesso insicurezza e non certezze. Si riesce a rimettere in piedi la situazione in tempi brevi? Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Molto critica la posizione espressa da Carlosu Rinosu Twitter. Il giornalista di Tv Luna lamenta l’trasmessa dal tecnico alla squadra. Definisce lo stato dimostrato dal Napoli “molto”. Scrive: “Ho sempre difesoperché i troppi infortuni hanno segnato la stagione, tante volte il risultato negativo non ha rispecchiato la prestazione offerta e l’anomalia del calcio ai tempi del Covid porta ad alti e bassi ma latotaleè un dato molto. Dalla panchinahae non. Si riesce a rimettere in piedi la situazione in tempi brevi? Il ...

