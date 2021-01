Violenta e picchia fino alla morte la figlia di 18 mesi della compagna | arrestato

Sport_Fair : Vergogna e ribrezzo a #Como Uomo violenta e picchia bimba di 18 mesi La ricostruzione - TV7Benevento : Como: violenta e picchia fino a ucciderla figlia di 18 mesi della compagna, arrestato (2)... - franca705 : RT @HuffPostItalia: Violenta e picchia la figlia della compagna fino ad ucciderla: arrestato - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Violenta e picchia la figlia della compagna fino ad ucciderla: arrestato - HuffPostItalia : Violenta e picchia la figlia della compagna fino ad ucciderla: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta picchia

L'HuffPost

(Adnkronos) - E dunque la bimba, come hanno dimostrato le indagini, non è morta in casa, a Cabiate (Como) per colpa di una stufa che per sbaglio le era finita addosso e che lei stessa avrebbe fatto ca ...La morte della piccola di 18 mesi risale all'11 gennaio scorso. Agli inquirenti l'uomo aveva sostenuto che la bimba si era tirata addosso una stufa mentre giocava ...