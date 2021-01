Tuttosport: se il Marsiglia non va in Champions Milik può tornare a Napoli con una clausola rescissoria di 12 milioni (Di sabato 23 gennaio 2021) A volte ritornano e potrebbe essere il caso di Arkadius Milik che non ha fato in tempo ad andare a Marsiglia che già si parla di un suo possibile ritorno a fine stagione. L’ipotesi è riportata oggi da Tuttosport che spiega che, nel caso in cui la formazione francese non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions, Milik potrebbe essere un investimento troppo oneroso per loro e a quel punto si aprirebbero due possibili strade Innanzitutto il Napoli, pur di chiudere con il Marsiglia ed evitare l’addio a parametro zero dell’ex Ajax, non ha messo veti sul futuro rientro in Italia di Arek. Stando a quanto filtra da fonti francesi, il Marsiglia, nel caso, potrà vendere Milik al miglior offerente. Anche alla Juventus. Se il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) A volte ritornano e potrebbe essere il caso di Arkadiusche non ha fato in tempo ad andare ache già si parla di un suo possibile ritorno a fine stagione. L’ipotesi è riportata oggi dache spiega che, nel caso in cui la formazione francese non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossimapotrebbe essere un investimento troppo oneroso per loro e a quel punto si aprirebbero due possibili strade Innanzitutto il, pur di chiudere con iled evitare l’addio a parametro zero dell’ex Ajax, non ha messo veti sul futuro rientro in Italia di Arek. Stando a quanto filtra da fonti francesi, il, nel caso, potrà vendereal miglior offerente. Anche alla Juventus. Se il ...

napolista : Tuttosport: se il Marsiglia non va in Champions #Milik può tornare a #Napoli con una clausola rescissoria di 12 mil… - arash_vahid : RT @capuanogio: Nell’accordo che ha portato #Milik al #Marsiglia non c’è nessun veto a un eventuale ritorno in #SerieA e la #Juve resta all… - capuanogio : Nell’accordo che ha portato #Milik al #Marsiglia non c’è nessun veto a un eventuale ritorno in #SerieA e la #Juve r… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Milik-Marsiglia, il Napoli ha rinunciato alla clausola di rivendita in Italia, gli sarà garantito il 25% s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Milik-Marsiglia, il Napoli ha rinunciato alla clausola di rivendita in Italia, gli sarà garantito il 25% s… -