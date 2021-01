Supercoppa Juve, Szczesny svela: "L'antidoping non mi ha fatto festeggiare" (Di sabato 23 gennaio 2021) Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, non ha potuto festeggiare la conquista della Supercoppa. Leggi su 90min (Di sabato 23 gennaio 2021) Wojciech, portiere dellantus, non ha potutola conquista della

juventusfc : ????'?? ???????? ???? ??????????????????! Celebriamo la #Supercoppa insieme. E insieme a @FerrariTrento! #SUPERJUVE #FerrariTrento… - JuventusTV : #JuveNapoli da un'altra prospettiva! ?? On demand, qui ?? - ClaMarchisio8 : Vittoria meritata, nulla da aggiungere. Complimenti @Inter Spero di vedere un'altra @juventusfc in Supercoppa e in… - juventibus : #JUVE, cosa vuol dire il trionfo in #SUPERCOPPA (incluso il ritorno in campo contro il #Bologna) ?? CASA JUVENTIBUS… - gianazzo : RT @irrisolvibile: ?? Ultim'ora??Tifoso napolista fa i complimenti alla Juve per la vittoria in #Supercoppa e entra nel programma di protezio… -