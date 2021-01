Sport in tv oggi (sabato 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 23 gennaio 2021) oggi, sabato 23 gennaio, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, la vela con il round robin della Prada Cup, e gli Sport invernali con lo sci alpino, lo snowboardcross, lo sci di fondo ed il biathlon. Match di cartello Italia-Ungheria di pallanuoto femminile, che vale le Olimpiadi. Sport IN TV sabato 23 gennaio: orari E programma completo 04.00 Vela, Prada Cup: round robin – Rai2, Sky Sport America’s Cup, Sky Sport Uno, RaiPlay, SkyGo, NowTV 05.00 Badminton, Thailand Open II Bangkok – BWF TV 09.00 Skeleton, Mondiali junior/under23 St. Moritz: gara femminile 09.05 Slittino, Coppa del Mondo Igls: doppio, prima manche – ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)23, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il basket con la Serie A, la vela con il round robin della Prada Cup, e gliinvernali con lo sci alpino, lo snowboardcross, lo sci di fondo ed il biathlon. Match di cartello Italia-Ungheria di pallanuoto femminile, che vale le Olimpiadi.IN TV2304.00 Vela, Prada Cup: round robin – Rai2, SkyAmerica’s Cup, SkyUno, RaiPlay, SkyGo, NowTV 05.00 Badminton, Thailand Open II Bangkok – BWF TV 09.00 Skeleton, Mondiali junior/under23 St. Moritz: gara femminile 09.05 Slittino, Coppa del Mondo Igls: doppio, prima manche – ...

SkySportMotoGP : Cosa succede a Texas e Argentina? Quanti sono i GP di riserva? ?? Tutti i dettagli sul nuovo calendario ufficializza… - ComuneMI : Da oggi, #19gennaio, è in vigore il nuovo “Regolamento per la qualità dell’aria”. Previsto divieto fumo nelle aree… - Corriere : «La cocaina non è più doping». Maradona (e tanti altri) oggi non sarebbero più puniti - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 19^ giornata: Sabato più ricco del solito, con quattro ant… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Secondo i dati forniti ieri dal Ministe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Sport in tv oggi (sabato 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport Coronavirus, le notizie principali di sabato 23 gennaio

Secondo i dati forniti ieri dal Ministero della Salute registrati 13.633 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia su 264.728 tamponi processati. 472 decessi, per un totale di ...

Quell’epopea delle Riunite portate in Serie A

di Gabriele Gallo Con la scomparsa di Dado Lombardi se ne va uno degli uomini cardine della Storia della Pallacanestro Reggiana. Fu nella città di San Prospero che l’ex campione della Nazionale e di V ...

Secondo i dati forniti ieri dal Ministero della Salute registrati 13.633 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia su 264.728 tamponi processati. 472 decessi, per un totale di ...di Gabriele Gallo Con la scomparsa di Dado Lombardi se ne va uno degli uomini cardine della Storia della Pallacanestro Reggiana. Fu nella città di San Prospero che l’ex campione della Nazionale e di V ...