Serie A live, le partite di oggi in diretta. Roma - Spezia 4 - 3. Risultati e classifica (Di sabato 23 gennaio 2021) Il sabato della Serie A è partito con il successo della Roma che all'Olimpico batte lo Spezia . Partita inadatta ai deboli di cuore. Due gol di Borja Mayoral e Karsdorp portano i giallorossi sul ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il sabato dellaA è partito con il successo dellache all'Olimpico batte lo. Partita inadatta ai deboli di cuore. Due gol di Borja Mayoral e Karsdorp portano i giallorossi sul ...

Lo stop ai campionati regionali di calcio prosegue ormai da tre mesi e le società attendono indicazioni sulla possibile ripartenza dei tornei dell’Eccellenza alla Terza categoria. La società dell’Igea ...

Milan-Atalanta, Kalulu: “I nuovi ci daranno una mano a crescere”

Prima del calcio d'inizio di Milan-Atalanta ha parlato Kalulu. Il difensore torna titolare per via della squalifica di Romagnoli ...

Lo stop ai campionati regionali di calcio prosegue ormai da tre mesi e le società attendono indicazioni sulla possibile ripartenza dei tornei dell'Eccellenza alla Terza categoria. La società dell'Igea ...Prima del calcio d'inizio di Milan-Atalanta ha parlato Kalulu. Il difensore torna titolare per via della squalifica di Romagnoli ...