Rezza | “Covid fuori controllo Verifiche sulla variante inglese | ma preoccupa più la brasiliana”

Le varianti e i vaccini. Nel consueto punto settimanale con la stampa sull'andamento della pandemia, l'attenzione dei vertici dell'Iss si è focalizzata su questi due aspetti che, ad oggi, rappresentano la criticità più forte nella lotta al Covid, il cui andamento comunque resta ancora "fuori controllo". Le Verifiche sulla maggiore mortalità della variante inglese È stato Giovanni Rezza a spiegare a proposito della variante inglese che "sul dato dell'aumento della letalità annunciato dal governo britannico dobbiamo avere conferme del +30%". Ma, ha avvertito il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, "dobbiamo essere lesti a identificare le variati e tenere alta la guardia". Attualmente in Italia "sono ...

