Prada Cup | calendario semifinale Luna Rossa-American Magic | orari | programma | tv | streaming Date e possibili recuperi

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021)affronterànelladellaCup. L’imbarcazione italiana ha concluso il round robin al secondo posto, dopo aver perso tre regate contro Ineos Uk, e sarà dunque chiamata a tornare in acqua nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per sfidare gli statunitensi: in palio l’accesso alla finale dellaCup, a cui è già ammessa Ineos Uk grazie al primato ottenuto nel girone. James Spithill e compagni saranno impegnati nel Golfo di Hauraki in uno scontro titanico, bisogna vincere a tutti i costi per non spegnere i sogni di gloria: la rincorsa verso latà di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup è ancora aperta.è comunque parsa in forma e ...