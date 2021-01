Milan ko, ma l’unico sconfitto è Conte (Di sabato 23 gennaio 2021) Milan ko contro l’Atalanta, ma la reazione di Conte espulso è la vera sconfitta per una brutta Inter C’è un unico sconfitto nei confronti tra Milan-Atalanta ed Udinese-Inter. E non è il Milan. Si chiama Antonio Conte. Un tecnico che ha falilito l’obiettivo del girone di Champions, un allenatore che con la rosa meno falcidiata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021)ko contro l’Atalanta, ma la reazione diespulso è la vera sconfitta per una brutta Inter C’è un uniconei confronti tra-Atalanta ed Udinese-Inter. E non è il. Si chiama Antonio. Un tecnico che ha falilito l’obiettivo del girone di Champions, un allenatore che con la rosa meno falcidiata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

QsvsFk : @andrevalsecchi0 E anche quest'anno avete messo in bacheca l'unico trofeo che vincete ogni anno: 'vittoria sul Milan' ?????? -7 ?? - QsvsFk : @PippoMM1 No no, rimanere primi è esattamente l'unica cosa che conta ?? ...lasciamogli il trofeo 'vittoria contro i… - QsvsFk : @Elbido6 @battitomilan7 Perché per loro vincere contro il Milan è l'unico trofeo che mettono in bacheca ogni anno. - Stefano571985 : Stanno spesso accostando al #milan il termine 'ridimensionato'... Ma in cosa si dovrebbe ridimensionare una squadra… - LuNic0Yes : @it_inter Caro Conte invece di fare sempre il solito coglione fatti comprare qualche giocatore valido e metti peris… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’unico Bruno Editore pubblica Renato Zaccheddu, Mastoplastica Moderna: il Bestseller su come realizzare il proprio sogno Fortune Italia