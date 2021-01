Lazio, Inzaghi: 'Ora vedo la giusta cattiveria. Cerchiamo un difensore' (Di sabato 23 gennaio 2021) La Lazio e Simone Inzaghi hanno fretta. Tornare in campo, nonostante le difficoltà, vedi Luis Alberto e Luiz Felipe , qualche altro giocatore non proprio al massimo, ma riprendere a vincere e ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Lae Simonehanno fretta. Tornare in campo, nonostante le difficoltà, vedi Luis Alberto e Luiz Felipe , qualche altro giocatore non proprio al massimo, ma riprendere a vincere e ...

Atey0 : RT @DiMarzio: #LazioSassuolo, tra campo e mercato: la conferenza stampa di #Inzaghi - giovannicoviel1 : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? La mia situazione contrattuale non credo che abbia inciso sulla squadra, i miei ragazzi sanno quanto conta… - leggoit : Lazio, Inzaghi: «Ora vedo la giusta cattiveria. Cerchiamo un difensore» - _RobertoErre : RT @tommandrea: #Inzaghi: 'Se la svolta è legata al mio futuro? Non penso sia così, perché i ragazzi sanno cosa rappresenta per me la #Lazi… - DiMarzio : #LazioSassuolo, tra campo e mercato: la conferenza stampa di #Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi Lazio, Inzaghi: "Buco in difesa, valutiamo il mercato. Ora il Sassuolo!" Corriere dello Sport Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Sfida difficile. Boga e Locatelli recuperati, Berardi out”

Lazio-Sassuolo: le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, alla vigilia del big match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2020/2021 ...

Inzaghi: ''In classifica ci manca qualche punto''

Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disattiva l’Ad Block oppure inserisci il nostro sito nella whitelist.

Lazio-Sassuolo: le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, alla vigilia del big match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2020/2021 ...Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disattiva l’Ad Block oppure inserisci il nostro sito nella whitelist.