Inter | Conte | “Espulsione? Eravamo in disaccordo sui minuti di recupero”

"Alla fine c'è stata questa mia Espulsione, penso che un po' più di recupero poteva essere dato: ho protestato per questo. Non Eravamo d'accordo sul minutaggio del recupero, a me sembrava troppo poco per le situazioni precedenti. L'arbitro deve prendere le proprie decisioni e noi dobbiamo accettarle anche se non si è d'accordo". Lo ha detto Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo il pareggio contro l'Udinese. Sulla sconfitta dei cugini rossoneri contro l'Atalanta: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, senza pensare al Milan – dichiara Conte a Sky Sport – Cerchiamo di migliorare in quello che stiamo facendo e ci sono dei margini di crescita. Oggi potevamo essere più precisi, è mancata la qualità nell'ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare se vogliamo lottare fino alla ...

