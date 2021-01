Il climate change e il grattacielo di CO2 che sta per crollarci addosso

(Di sabato 23 gennaio 2021) La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera non è mai stata così alta da 3 milioni di anni: ecco perché l’equilibrio del clima potrebbe saltare da un momento all’altro, spiegato con i numeri

Il Secolo XIX

La concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera non è mai stata così alta da 3 milioni di anni: ecco perché l’equilibrio del clima potrebbe saltare da un momento all’altro, spiegato con i numer ...Climate change: se le economie mondiali non saranno convertite in uno stile di vita sostenibile, entro il 2050 buona parte degli ecosistemi terrestri collasseranno. Il 35% della superficie terrestre, ...