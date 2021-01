I molti problemi di Frontex (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Agenzia europea della guardia di frontiera è apprezzata dai governi nazionali, ma stanno emergendo prove di cattiva gestione e scarso rispetto dei diritti umani Leggi su ilpost (Di sabato 23 gennaio 2021) L'Agenzia europea della guardia di frontiera è apprezzata dai governi nazionali, ma stanno emergendo prove di cattiva gestione e scarso rispetto dei diritti umani

riccardo_fra : Dopo la fiducia anche al Senato torniamo subito a lavorare per affrontare le priorità del Paese, a partire dai rist… - ItaliaViva : I problemi del Governo ci sono e sono molti. Se non ci sarà un confronto sui contenuti, non saremo all'altezza dell… - XERDAN_Design : RT @ilpost: I molti problemi di Frontex - i1ygq : @mariellarosati @matteorenzi Buongiorno Mariella, la storia racconta che dallo 'stai sereno' in poi il tuo pupillo… - laRoyalBlood_ : N.B: La xenofobia è sempre grave, bisogna ribadirlo perché in questo social molti hanno problemi di comprensione del testo -

Ultime Notizie dalla rete : molti problemi I molti problemi di Frontex Il Post Ultimatum del ministero a Caffaro:

«Il Ministero dell’Ambiente intende far rispettare la legge e il diritto alla salute dei cittadini di Brescia. Per questo intima alle aziende che hanno inquinato la falda sotto lo stabilimento Caffaro ...

Caos vaccini, altra brutta notizia: “Problema tecnico”

Caos vaccini in Italia ed Europa: estrema insoddisfazione, partono le proteste. "Problema tecnico". Interviene da Bruxelles l'Unione ...

«Il Ministero dell’Ambiente intende far rispettare la legge e il diritto alla salute dei cittadini di Brescia. Per questo intima alle aziende che hanno inquinato la falda sotto lo stabilimento Caffaro ...Caos vaccini in Italia ed Europa: estrema insoddisfazione, partono le proteste. "Problema tecnico". Interviene da Bruxelles l'Unione ...