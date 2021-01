GF vip | Rosalinda crolla sul fidanzato | “So già quello che mi aspetta”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 23 gennaio 2021) Adua Del Vesco (Cannavò) è un fiume in piena di lacrime, durante il nuovo sfogo liberatorio che ha nella casa del Gf vip 5, attorniata dai coinquilini vip, e il tutto rimanda al suo compagno. Nel suo sfogarsi senza riserve, l’attrice siciliana appare annichilita, ferita nel profondo, a seguito di un messaggio ricevuto da una sua parente in nome e per conto delstorico, Giuliano Condorelli. Che sia finita tra i due fidanzati per la pelle? A quanto pare, Giuliano ha lanciato ad Adua un annuncio choc, che potrebbe compromettere per sempre la loro lovestory. Adua Del Vesco si apre al Gf vip 5 In un momento intimista di confessione condiviso con il resto dei coinquilini vip, nella Casa, Adua Del Vesco si è detta dubbiosa della sua lovestory ormai decennale che la tiene vincolata alGiuliano Condorelli. Le sue ...