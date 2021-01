GF Vip 5, la mossa disperata per convincere Tommaso e Stefania a rimanere (Di sabato 23 gennaio 2021) Sta per accadere qualcosa di incredibile nella casa del Grande Fratello Vip. Esausti dell’ennesimo prolungamento, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno fatto sapere di volersi ritirare dal gioco. Sebbene manchino soltanto poche settimane, i due sono arrivati ormai al limite. Ecco perché Alfonso Signorini sarebbe corso immediatamente ai ripari. Sapendo dell’importanza dei due gieffini, il conduttore avrebbe iniziato una trattativa per trattenerli. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando annunciano il ritiro La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata soprattutto per la sua incredibile durata. Di volta in volta, Alfonso Signorini ha annunciato un prolungamento dopo l’altro, costringendo i concorrenti a festeggiare persino il Natale e il Capodanno nella casa più spiata d’Italia. Quando sembravano finiti i ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 23 gennaio 2021) Sta per accadere qualcosa di incredibile nella casa del Grande Fratello Vip. Esausti dell’ennesimo prolungamento,Orlando eZorzi hanno fatto sapere di volersi ritirare dal gioco. Sebbene manchino soltanto poche settimane, i due sono arrivati ormai al limite. Ecco perché Alfonso Signorini sarebbe corso immediatamente ai ripari. Sapendo dell’importanza dei due gieffini, il conduttore avrebbe iniziato una trattativa per trattenerli.Zorzi eOrlando annunciano il ritiro La quinta edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata soprattutto per la sua incredibile durata. Di volta in volta, Alfonso Signorini ha annunciato un prolungamento dopo l’altro, costringendo i concorrenti a festeggiare persino il Natale e il Capodanno nella casa più spiata d’Italia. Quando sembravano finiti i ...

