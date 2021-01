Foggia | incidente stradale fatale per una ragazza di 28 anni

Leggi su ck12

(Di sabato 23 gennaio 2021), terribilemortale sulla Statale Garganica verso Manfredonia: vittima unadi 28(websource)Unadi 28ha perso la vita in seguito di un terribileavvenuto in mattinata sulla Statale 89 Garganica trae Manfredonia. Ti potrebbe interessare anche->Tik Tok, avviato procedimento contro il social: cosa rischia Le motivazioni del sinistrosono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La, residente di Manfredonia, procedeva alla guida della sua automobile all’altezza di San Leonardo in direzione della sua città. Ti potrebbe interessare anche -> Omicidio Montecassiano, al vaglio ...