Coppa Europa, settima piazza per Roberta Midali nel secondo slalom di Gstaad

Si è concluso con una top ten la due giorni di Coppa Europa per Roberta Midali. La 26enne di Branzi ha infatti confermato quanto fatto di buono sulle nevi di Gstaad terminando il secondo slalom speciale al settimo posto. Nonostante le difficoltà incontrate durante la prima manche, la giovane brembana ha saputo riscattarsi prontamente nella seconda parte di gara recuperando nove posizione e terminando con 46 centesimi di ritardo da Andreja Slokar. Dopo esser stata beffata il giorno precedente dall'austriaca Marie Therese Sporer, la slovena è tornata a dettare legge fra i pali stretti cogliendo il secondo successo stagionale e rafforzando la leadership nella Coppa di specialità. piazza d'onore per la tarvisiana Lara

